Зеленский дал Козыря Херсонской ОГА

https://racurs.ua/n151136-zelenskiy-dal-kozyrya-hersonskoy-oga.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 марта, назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который ранее исполнял обязанности председателя этой ОГА.

Соответствующий указ № 83/2021 опубликован на сайте главы государства.

Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей, — отметил Зеленский.



Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению «разработка месторождений полезных ископаемых», в 2009 году — Донецкий национальный технический университет по специальности «финансы». Работал на госпредприятии «Донецкая угольная энергетическая компания». В 2005—2019 годах занимал различные должности в государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 года был замглавы Херсонской ОГА, а с декабря 2020 года — исполнял обязанности главы ОГА.