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Ракурс
Зеленский дал Козыря Херсонской ОГА

Зеленский дал Козыря Херсонской ОГА

1 мар 2021, 20:31
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 марта, назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который ранее исполнял обязанности председателя этой ОГА.

Соответствующий указ № 83/2021 опубликован на сайте главы государства.

Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей, — отметил Зеленский.


Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению «разработка месторождений полезных ископаемых», в 2009 году — Донецкий национальный технический университет по специальности «финансы». Работал на госпредприятии «Донецкая угольная энергетическая компания». В 2005—2019 годах занимал различные должности в государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019 года был замглавы Херсонской ОГА, а с декабря 2020 года — исполнял обязанности главы ОГА.

Источник: Ракурс


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