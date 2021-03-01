Стерненко придумал себе образ бунтаря — Аваков

https://racurs.ua/n151135-sternenko-pridumal-sebe-obraz-buntarya-avakov.html

Ракурс

Сергей Стерненко придумал себе образ бунтаря. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ответ на приговор суда одесскому активисту и протесты в его поддержку.

Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко… В чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет. Он появился в самом финише Майдана. Он отличился на различных протестах с острой критикой. Или у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам я хочу видеть конкретику, — сказал Аваков в интервью в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на «1+1».

Характеризуя бывшего лидера «Правого сектора» в Одессе и его влияние на молодых украинцев, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих и искусственно созданных героев.

Глава МВД также рассказал, что в день объявления приговора созванивался с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 23 февраля суд приговорил Стерненко до семи лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении и пытках весной 2015 года депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича.