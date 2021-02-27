Акция в поддержку Стерненко — Офис генпрокурора забросали файерами (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n151032-akciya-v-podderjku-sternenko-ofis-genprokurora-zabrosali-fayerami-foto-video.htmlРакурс
Несколько тысяч участников акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко пришли от Офиса президента к Офису генпрокурора.
Митингующие требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Некоторые участники акции бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.
Активисты убеждены, что именно генпрокурор виновна в уголовном преследовании Стерненко.
Перед этим активисты объявили требования к президенту Владимиру Зеленскому, в частности они призывают главу государства перезагрузить судебную систему путем обновления Высшего совета правосудия, а также немедленного освобождения Стерненко из тюрьмы.
Из толпы раздавались лозунги: «Аваков черт», «Венедиктова чума», «Справедливость Стерненко — справедливость для всех».
Ранее мы сообщали, что Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца.