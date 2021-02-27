Акция в поддержку Стерненко. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151032-akciya-v-podderjku-sternenko-ofis-genprokurora-zabrosali-fayerami-foto-video.html

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Несколько тысяч участников акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко пришли от Офиса президента к Офису генпрокурора.

Митингующие требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Некоторые участники акции бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Активисты убеждены, что именно генпрокурор виновна в уголовном преследовании Стерненко.

Перед этим активисты объявили требования к президенту Владимиру Зеленскому, в частности они призывают главу государства перезагрузить судебную систему путем обновления Высшего совета правосудия, а также немедленного освобождения Стерненко из тюрьмы.





Из толпы раздавались лозунги: «Аваков черт», «Венедиктова чума», «Справедливость Стерненко — справедливость для всех».

Ранее мы сообщали, что Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца.