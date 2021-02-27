Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Акция в поддержку Стерненко. Фото: Укринформ

Акция в поддержку Стерненко — Офис генпрокурора забросали файерами (ФОТО, ВИДЕО)

27 фев 2021, 15:36
999

Несколько тысяч участников акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко пришли от Офиса президента к Офису генпрокурора.

Митингующие требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Некоторые участники акции бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Активисты убеждены, что именно генпрокурор виновна в уголовном преследовании Стерненко.

Перед этим активисты объявили требования к президенту Владимиру Зеленскому, в частности они призывают главу государства перезагрузить судебную систему путем обновления Высшего совета правосудия, а также немедленного освобождения Стерненко из тюрьмы.



Из толпы раздавались лозунги: «Аваков черт», «Венедиктова чума», «Справедливость Стерненко — справедливость для всех».


Ранее мы сообщали, что Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров