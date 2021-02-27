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Ракурс
Акція на підтримку Стерненка. Фото: Укрінформ

Акція на підтримку Стерненка — Офіс генпрокурора закидали фаєрами (ФОТО, ВІДЕО)

27 лют 2021, 15:36
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Кілька тисяч учасників акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка прийшли від Офісу президента до Офісу генпрокурора.

Мітингувальники вимагали відставки генпрокурора Ірини Венедіктової. Деякі учасники акції кидали фаєри у будівлю Офісу генпрокурора.

Активісти переконані, що саме генпрокурор винна у кримінальному переслідуванні Стерненка.

Перед цим активісти оголосили вимоги до президента Володимира Зеленського, зокрема вони закликають главу держави перезавантажити судову систему шляхом оновлення Вищої ради правосуддя, а також негайного звільнення Стерненка з в’язниці.

З натовпу лунали гасла: «Аваков чорт», «Венедіктова чума», «Справедливість Стерненку — справедливість для всіх».


Раніше ми повідомляли, що Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці.

Джерело: Ракурс


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