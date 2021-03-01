Стерненко вигадав собі образ бунтаря — Аваков

https://racurs.ua/ua/n151135-sternenko-vygadav-sobi-obraz-buntarya-avakov.html

Ракурс

Сергій Стерненко вигадав собі образ бунтаря. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповідь на рішення суду щодо одеського активіста та протести на його підтримку.

Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… В чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він в найважчі моменти на Майдані в 2014 році був? Ні. Він з’явився на самому фініші Майдану. Він відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам я хочу бачити конкретику, — сказав Аваков в інтерв’ю у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на «1+1».

Характеризуючи колишнього лідера «Правого сектора» в Одесі та його вплив на молодь, Аваков висловив думку, що в Україні підмінені поняття справжніх і штучно створених героїв.

Глава МВС також розповів, що він і президент Володимир Зеленський дізналися про вирок Стерненку у день його оголошення й одразу сконтактувалися.

Нагадаємо, 23 лютого суд засудив Стерненка до семи років та трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування навесні 2015 року депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича.