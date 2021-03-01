Байден запровадить нові санкції проти РФ цього тижня — CNN

https://racurs.ua/ua/n151134-bayden-zaprovadyt-novi-sankciyi-proty-rf-cogo-tyjnya-cnn.html

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Нові санкції проти Росії цього тижня запровадить Адміністрація президента США Джо Байдена у відповідь на отруєння і переслідування опозиціонера Олексія Навального. Санкції Вашингтона будуть синхронізовані з обмежувальними заходами, які готує Брюссель.

Перелік санкцій, а також терміни їх дії чиновники США та Євросоюзу уточнять найближчими днями. Про це пише CNN з посиланням на два офіційних джерела у Білому домі.

Ці санкції стануть першими заходами щодо Кремля, які запровадить Байден. Як зазначають джерела американського видання, Білий дім прагне надіслати «рішучий сигнал» щодо необхідності дотримання прав людини, а також важливості діяти разом з союзниками під час запровадження цих санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС 2 березня представить нові санкції проти Росії через Навального. Водночас раніше у США сенатори-республіканці критикували колег по Конгресу від Демократичної партії через гальмування й наміри запровадити більш м’які санкції проти РФ у зв’язку з будівництвом газогону «Північний потік-2».