Байден введет новые санкции против РФ на этой неделе — CNN

https://racurs.ua/n151134-bayden-vvedet-novye-sankcii-protiv-rf-na-etoy-nedele-cnn.html

Ракурс

Новые санкции против России на этой неделе введет Администрация президента США Джо Байдена в ответ на отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Санкции Вашингтона будут синхронизированы с ограничительными мерами, которые готовит Брюссель.

Перечень санкций, а также сроки их действия США и Евросоюз уточнят в ближайшие дни. Об этом пишет CNN со ссылкой на два официальных источника в Белом доме.

Эти санкции станут первыми мерами в отношении Кремля, которые введет Байден. Как отмечают источники американского издания, Белый дом стремится продемонстрировать «решительный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека, а также важности действовать вместе с союзниками при введении этих санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС 2 марта представит новые санкции против России из-за Навального. Однако ранее в США сенаторы-республиканцы критиковали коллег по Конгрессу от Демократической партии из-за торможения и намерений ввести более мягкие санкции против РФ в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».