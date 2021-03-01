Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Байден введет новые санкции против РФ на этой неделе — CNN

Байден введет новые санкции против РФ на этой неделе — CNN

1 мар 2021, 19:42
999

Новые санкции против России на этой неделе введет Администрация президента США Джо Байдена в ответ на отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Санкции Вашингтона будут синхронизированы с ограничительными мерами, которые готовит Брюссель.

Перечень санкций, а также сроки их действия США и Евросоюз уточнят в ближайшие дни. Об этом пишет CNN со ссылкой на два официальных источника в Белом доме.

Эти санкции станут первыми мерами в отношении Кремля, которые введет Байден. Как отмечают источники американского издания, Белый дом стремится продемонстрировать «решительный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека, а также важности действовать вместе с союзниками при введении этих санкций.


Напомним, ранее сообщалось, что ЕС 2 марта представит новые санкции против России из-за Навального. Однако ранее в США сенаторы-республиканцы критиковали коллег по Конгрессу от Демократической партии из-за торможения и намерений ввести более мягкие санкции против РФ в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров