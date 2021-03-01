Подрыв авто на Донбассе — ранены девять бойцов

https://racurs.ua/n151133-podryv-avto-na-donbasse-raneny-devyat-boycov.html

Ракурс

Подрыв автомобиля на неизвестном взрывном устройстве произошел 1 марта на Донбассе — девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили боевые травмы.

Об этом в понедельник сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а близ Павлополя — еще и из станковых противотанковых гранатометов. На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов — боевые травмы, — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия сейчас работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, обстоятельства инцидента выясняются.

В штабе ООС добавили, что ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, с 27 июля 2020 года на Донбассе действует очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Украина и Запад обвиняют Россию в агрессии на Донбассе и вооруженной поддержке марионеточных террористических ЛНР-ДНР.