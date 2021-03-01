Підрив авто на Донбасі — поранено дев’ятеро бійців

https://racurs.ua/ua/n151133-pidryv-avto-na-donbasi-poraneno-dev-yatero-biyciv.html

Ракурс

Підрив автомобіля на невідомому вибуховому пристрої стався 1 березня на Донбасі — дев’ятеро військових Збройних сил України отримали бойові травми.

Про це у понеділок повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя — ще й зі станкових протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще восьмеро воїнів — бойові травмування, — йдеться в повідомленні.

Потерпілі військові госпіталізовані, на місці події зараз працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку, обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, з 27 липня 2020 року на Донбасі діє чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Україна і Захід звинувачують Росію в агресії на Донбасі та збройній підтримці маріонеткових терористичних ЛНР-ДНР.