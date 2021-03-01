“Слуга народу” відреагувала на зупинку держфінансування

https://racurs.ua/ua/n151132-sluga-narodu-vidreaguvala-na-zupynku-derjfinansuvannya.html

Ракурс

«Слуга народу» відреагувала на зупинку держфінансування, пов’язану з повідомленням Нацагентства з питань запобігання корупції щодо виявлення ознак порушення у фінансових звітах 11 партій, серед яких було вказано й політсилу президента Володимира Зеленського.

Ми розбираємося зараз. Хочемо почитати, що вони кажуть нам, і будемо тоді реагувати. Треба зрозуміти, як це працює: є зупинка, є скасування. Скасування — це якщо партія не надала пояснень, не виправила ситуацію, тоді на наступний квартал вони можуть скасувати. А наразі вони пишуть, що призупинено процес фінансування, — повідомив очільник партії і перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі для «Радіо Свободи».



За його словами, політсила вже отримала виділені державною кошти на перший квартал 2021 року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.

Нагадаємо, раніше НАЗК заявило про зупинку держфінансування політсили через «ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру».