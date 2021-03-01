Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
НАЗК виявило порушення у звітах партії «Слуга народу», фото: «Українська правда»

НАЗК виявило порушення у звітах «Слуги народу» і зупинило її держфінансування — деталі

1 бер 2021, 15:59
999

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у звітах 11 партій ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про такі партії:

  • «Слуга народу»;
  • «ВО «Свобода»;
  • «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»;
  • «Блок Вілкула «Українська перспектива»;
  • «Важливий кожен»;
  • «ВАРТА»;
  • «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;
  • «Нова демократія»;
  • «Громадська сила»;
  • «Команда Андрія Балоги»;
  • «Конгрес українських націоналістів».

У відомстві наголошують, що за таке порушення законодавство передбачає відповідальність за ст. 212−21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адмінпротоколи щодо керівників цих партій складаються та направляються до суду.

Крім того, у звіті «Блоку Вілкула «Українська перспектива» виявлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212−15 Кодексу про адмінправопорушення).


Також НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах трьох партій:

  • «Слуга народу» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (у звітах за два звітні періоди).
  • «Конгрес українських націоналістів» — ст. 159−1, ст. 175 Кримінального кодексу;
  • «Блок Вілкула «Українська перспектива» — ст. 159−1 Кримінального кодексу.

Зазначається, що відповідні матеріали НАЗК також направило до поліції. Крім того, у зв’язку із виявленими порушеннями, наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів