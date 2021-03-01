НАЗК виявило порушення у звітах «Слуги народу» і зупинило її держфінансування — деталіhttps://racurs.ua/ua/n151116-nazk-vyyavylo-porushennya-u-zvitah-slugy-narodu-i-zupynylo-yiyi-derjfinansuvannya-detali.htmlРакурс
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у звітах 11 партій ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Йдеться про такі партії:
- «Слуга народу»;
- «ВО «Свобода»;
- «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»;
- «Блок Вілкула «Українська перспектива»;
- «Важливий кожен»;
- «ВАРТА»;
- «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;
- «Нова демократія»;
- «Громадська сила»;
- «Команда Андрія Балоги»;
- «Конгрес українських націоналістів».
У відомстві наголошують, що за таке порушення законодавство передбачає відповідальність за ст. 212−21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адмінпротоколи щодо керівників цих партій складаються та направляються до суду.
Крім того, у звіті «Блоку Вілкула «Українська перспектива» виявлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212−15 Кодексу про адмінправопорушення).
Також НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах трьох партій:
- «Слуга народу» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (у звітах за два звітні періоди).
- «Конгрес українських націоналістів» — ст. 159−1, ст. 175 Кримінального кодексу;
- «Блок Вілкула «Українська перспектива» — ст. 159−1 Кримінального кодексу.
Зазначається, що відповідні матеріали НАЗК також направило до поліції. Крім того, у зв’язку із виявленими порушеннями, наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу».