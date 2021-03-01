НАЗК виявило порушення у звітах партії «Слуга народу», фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n151116-nazk-vyyavylo-porushennya-u-zvitah-slugy-narodu-i-zupynylo-yiyi-derjfinansuvannya-detali.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у звітах 11 партій ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про такі партії:

«Слуга народу»;

«ВО «Свобода»;

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»;

«Блок Вілкула «Українська перспектива»;

«Важливий кожен»;

«ВАРТА»;

«Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;

«Нова демократія»;

«Громадська сила»;

«Команда Андрія Балоги»;

«Конгрес українських націоналістів».

У відомстві наголошують, що за таке порушення законодавство передбачає відповідальність за ст. 212−21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адмінпротоколи щодо керівників цих партій складаються та направляються до суду.

Крім того, у звіті «Блоку Вілкула «Українська перспектива» виявлено порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212−15 Кодексу про адмінправопорушення).

Також НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах трьох партій:

«Слуга народу» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (у звітах за два звітні періоди).

«Конгрес українських націоналістів» — ст. 159−1, ст. 175 Кримінального кодексу;

«Блок Вілкула «Українська перспектива» — ст. 159−1 Кримінального кодексу.

Зазначається, що відповідні матеріали НАЗК також направило до поліції. Крім того, у зв’язку із виявленими порушеннями, наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу».