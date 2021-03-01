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НАПК обнаружило нарушения в отчетах партии «Слуга народа», фото: «Украинская правда»

НАПК обнаружило нарушения в отчетах «Слуги народа» и остановило ее госфинансирование — детали

1 мар 2021, 15:59
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в отчетах 11 партий признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о таких партиях:

  • «Слуга народа»;
  • «ВО «Свобода»;
  • «Движение новых сил Михаила Саакашвили»;
  • «Блок Вилкула «Украинская перспектива»;
  • «Важен каждый»;
  • «ВАРТА»;
  • «Социал-патриотическая ассамблея славян»;
  • «Новая демократия»;
  • «Гражданская сила»;
  • «Команда Андрея Балоги»;
  • «Конгресс украинских националистов».

В ведомстве отмечают, что за такое нарушение законодательство предусматривает ответственность по ст. 212−21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие админпротоколы в отношении руководителей этих партий составляются и направляются в суд.

Кроме того, в отчете «Блока Вилкула «Украинская перспектива» выявлены нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212−15 Кодекса об административных правонарушениях).


Также НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах трех партий:

  • «Слуга народа» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (в отчетах за два отчетных периода).
  • «Конгресс украинских националистов» — ст. 159−1, ст. 175 Уголовного кодекса;
  • «Блок Вилкула «Украинская перспектива» — ст. 159−1 Уголовного кодекса.

Отмечается, что соответствующие материалы НАПК также направило в полицию. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями, приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».

Источник: Ракурс


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