НАПК обнаружило нарушения в отчетах партии «Слуга народа», фото: «Украинская правда»

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в отчетах 11 партий признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о таких партиях:

«Слуга народа»;

«ВО «Свобода»;

«Движение новых сил Михаила Саакашвили»;

«Блок Вилкула «Украинская перспектива»;

«Важен каждый»;

«ВАРТА»;

«Социал-патриотическая ассамблея славян»;

«Новая демократия»;

«Гражданская сила»;

«Команда Андрея Балоги»;

«Конгресс украинских националистов».

В ведомстве отмечают, что за такое нарушение законодательство предусматривает ответственность по ст. 212−21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие админпротоколы в отношении руководителей этих партий составляются и направляются в суд.

Кроме того, в отчете «Блока Вилкула «Украинская перспектива» выявлены нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212−15 Кодекса об административных правонарушениях).

Также НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах трех партий:

«Слуга народа» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (в отчетах за два отчетных периода).

«Конгресс украинских националистов» — ст. 159−1, ст. 175 Уголовного кодекса;

«Блок Вилкула «Украинская перспектива» — ст. 159−1 Уголовного кодекса.

Отмечается, что соответствующие материалы НАПК также направило в полицию. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями, приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».