НАПК обнаружило нарушения в отчетах «Слуги народа» и остановило ее госфинансирование — деталиhttps://racurs.ua/n151116-napk-obnarujilo-narusheniya-v-otchetah-slugi-naroda-i-ostanovilo-ee-gosfinansirovanie-detali.htmlРакурс
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в отчетах 11 партий признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Речь идет о таких партиях:
- «Слуга народа»;
- «ВО «Свобода»;
- «Движение новых сил Михаила Саакашвили»;
- «Блок Вилкула «Украинская перспектива»;
- «Важен каждый»;
- «ВАРТА»;
- «Социал-патриотическая ассамблея славян»;
- «Новая демократия»;
- «Гражданская сила»;
- «Команда Андрея Балоги»;
- «Конгресс украинских националистов».
В ведомстве отмечают, что за такое нарушение законодательство предусматривает ответственность по ст. 212−21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Соответствующие админпротоколы в отношении руководителей этих партий составляются и направляются в суд.
Кроме того, в отчете «Блока Вилкула «Украинская перспектива» выявлены нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212−15 Кодекса об административных правонарушениях).
Также НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах трех партий:
- «Слуга народа» — ст. 159−1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (в отчетах за два отчетных периода).
- «Конгресс украинских националистов» — ст. 159−1, ст. 175 Уголовного кодекса;
- «Блок Вилкула «Украинская перспектива» — ст. 159−1 Уголовного кодекса.
Отмечается, что соответствующие материалы НАПК также направило в полицию. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями, приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа».