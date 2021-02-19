Олег Ляшко, фото: Ukrainianwall.com

https://racurs.ua/n150664-lyashko-poddelal-vyigryshnyy-lotereynyy-bilet-na-polmilliona-griven-napk-video.html

Ракурс

Олег Ляшко, экс-нардеп и лидер «Радикальной партии», в 2017 году подделал выигрышный лотерейный билет на сумму 571 тыс. 45 грн.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил об этом в эфире радио НВ.

Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета, — заявил Новиков.

По словам Новикова, было открыто уголовное производство и Ляшко должны были привлечь к ответственности, но Конституционный суд отменил соответствующую статью.

В данном случае, если мы установим, что действительно не было факта выигрыша, это будет свидетельствовать о наличии преступления, — добавил Новиков.

Ляшко в 2017 году задекларировал три выигрыша на суммы 283,56 тыс. грн, 134 тыс. грн и 153,485 тыс. грн. Политик тогда утверждал, что выиграл эти суммы, делая анонимные ставки на результаты футбольных матчей.

Напомним, заместитель главы парламентского комитета по правоохранительной деятельности народный депутат из «Слуги народа» Максим Павлюк недавно задекларировал 2 млн грн в качестве лотерейного выигрыша.