Саммит G7 в сети — фото онлайн заседания «Большой семерки»

https://racurs.ua/n150663-sammit-g7-v-seti-foto-onlayn-zasedaniya-bolshoy-semerki.html

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Саммит G7 стартовал 19 февраля под председательством Великобритании. Канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона сообщила, что встреча продлится около двух часов.

Представитель Даунинг-стрит, 10 напомнил, что этот саммит первый с апреля 2020 года.

Участие в нем принимают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Италии — Марио Драги, Канады — Джастин Трюдо, Японии — Есихидэ Суга, а также президенты США Джо Байден, Франции — Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

Евросоюз представляют глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для лидеров Италии, США и Японии, а также для руководства Евросоюза это первая встреча в этом формате. Встреча проходит в закрытом режиме.

Объявлено, что основной темой дискуссий станет выработка совместного глобального подхода к пандемиям, «при котором будет положен конец националистической и разъединяющей политики, затуманенной начальными действиями в ответ на коронавирус».

Следующий саммит G7 состоится 11−13 июня в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.