Саміт G7 в мережі — фото онлайн-засідання «Великої сімки»

https://racurs.ua/ua/n150663-samit-g7-v-mereji-foto-onlayn-zasidannya-velykoyi-simky.html

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Саміт G7 стартував 19 лютого під головуванням Великої Британії. Канцелярія прем'єр-міністра Бориса Джонсона повідомила, що зустріч триватиме близько двох годин.

Представник Даунінг-стріт, 10 нагадав, що цей саміт — перший з квітня 2020 року.

Участь в ньому беруть прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, Італії — Маріо Драгі, Канади — Джастін Трюдо, Японії — Есіхіде Суга, а також президенти США Джо Байден, Франції — Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Євросоюз представляють глава Євроради Шарль Мішель і очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Для лідерів Італії, США та Японії, а також для керівництва Євросоюзу це перша зустріч в цьому форматі. Зустріч відбувається в закритому режимі.

Оголошено, що основною темою дискусій стане вироблення об'єднаного глобального підходу до пандемій, «при якому буде покладено край націоналістичній і роз'єднувальній політиці, затьмареній початковими діями у відповідь на коронавірус».

Наступний саміт G7 відбудеться 11−13 червня в графстві Корнуолл на південному заході Англії.