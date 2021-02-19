"Слуга народу" втратила лідерство у рейтингу партій, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n150662-sluga-narodu-vtratyla-liderstvo-u-reytyngu-partiy-infografika.html

Ракурс

В новому рейтингу партій в Україні змінився лідер. За результатами спільного загальнонаціонального дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і центру SOCIS «Європейська солідарність» стала лідером електоральних симпатій серед політичних партій.

За партію п’ятого президента України Петра Порошенка готові проголосувати 19,2% виборців, які визначилися із вибором. Загалом у Раду змогли б пройти на виборах шість-вісім партій.

Наступні у рейтингу «Опозиційна платформа — За життя» — 17,6% та «Слуга народу» — 17,2%.

Долають 5%-й бар'єр — «Батьківщина» (11,4%), «Сила і честь» (8,5%), «Українська стратегія Гройсмана» (5,3%). З урахуванням статистичної похибки (+/-1,8%) потрапили б у Раду Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) та «Свобода» (3,4%).

Телефонне опитування проводилося 11−16 лютого. Обидві організації опитали загалом 3 тис. респондентів — по 1,5 тис. кожний із центрів. КМІС та «Соціс» не називають замовника свого нового опитування.