«Слуга народа» потеряла лидерство в рейтинге партий

https://racurs.ua/n150662-sluga-naroda-poteryala-liderstvo-v-reytinge-partiy-infografika.html

Ракурс

В новом рейтинге партий в Украине сменился лидер. По результатам совместного общенационального исследования Киевского международного института социологии (КМИС) и центра SOCIS «Европейская солидарность» стала лидером электоральных симпатий среди политических партий.

За партию пятого президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 19,2% избирателей, которая определились с выбором. Всего в Раду смогли бы пройти на выборах шесть-восемь партий.

Следующие в рейтинге «Оппозиционная платформа — За жизнь» (17,6%) и «Слуга народа» (17,2%).

Преодолевают 5%-й барьер такие партии: «Батькивщина» (11,4%), «Сила и честь» (8,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,3%). С учетом статистической погрешности (+/- 1,8%) попали бы в Раду Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и «Свобода» (3,4%).

Телефонный опрос проводился 11−16 февраля. Обе организации опросили в среднем 3 тыс. респондентов — по 1,5 тыс. каждый из центров. КМИС и «Социс» не называют заказчика своего нового опроса.