Порошенко настигает Зеленского в президентском рейтинге (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150660-poroshenko-nastigaet-zelenskogo-v-prezidentskom-reytinge-infografika.htmlРакурс
Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако разрыв между Зеленским и другими потенциальными участниками президентских выборов сокращается.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного КМИС и центром «СОЦИС в период с 11 по 16 февраля социологического опроса. Результаты опроса опубликованы на сайте «СОЦИС».
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса тех, кто определился и пойдет на выборы, распределились бы так:
- Владимир Зеленский — 26,8%;
- Петр Порошенко — 19,4%;
- Юлия Тимошенко — 11,7%;
- Юрий Бойко — 11,1%;
- Игорь Смешко — 8,2%;
- Владимир Гройсман — 5,5%;
- Олег Ляшко — 3,8%;
- Виктор Медведчук — 3,5%;
- Дмитрий Разумков — 3,5%;
- Анатолий Шарий — 2,6%;
- Виталий Кличко — 1,3%;
- Олег Тягнибок — 0,9%;
- Кира Рудик — 0,3%;
- другой кандидат — 2,8%.
В случае выхода во второй тур с Порошенко Зеленский побеждает с результатом 56,4% на 43,6%. Во втором туре с Бойко действующий президент побеждает более уверенно — 61,3% на 38,7%.
В то же время Порошенко в случае выхода во второй тур с Бойко побеждает с результатом 52,7% на 47,3%.
Социологи опросили в среднем 3 тыс. респондентов, погрешность не превышает 1,8%.