Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: РИА «Новости»

Порошенко настигает Зеленского в президентском рейтинге (ИНФОГРАФИКА)

19 фев 2021, 16:48
999

Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако разрыв между Зеленским и другими потенциальными участниками президентских выборов сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного КМИС и центром «СОЦИС в период с 11 по 16 февраля социологического опроса. Результаты опроса опубликованы на сайте «СОЦИС».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса тех, кто определился и пойдет на выборы, распределились бы так:

  • Владимир Зеленский — 26,8%;
  • Петр Порошенко — 19,4%;
  • Юлия Тимошенко — 11,7%;
  • Юрий Бойко — 11,1%;
  • Игорь Смешко — 8,2%;
  • Владимир Гройсман — 5,5%;
  • Олег Ляшко — 3,8%;
  • Виктор Медведчук — 3,5%;
  • Дмитрий Разумков — 3,5%;
  • Анатолий Шарий — 2,6%;
  • Виталий Кличко — 1,3%;
  • Олег Тягнибок — 0,9%;
  • Кира Рудик — 0,3%;
  • другой кандидат — 2,8%.

В случае выхода во второй тур с Порошенко Зеленский побеждает с результатом 56,4% на 43,6%. Во втором туре с Бойко действующий президент побеждает более уверенно — 61,3% на 38,7%.

В то же время Порошенко в случае выхода во второй тур с Бойко побеждает с результатом 52,7% на 47,3%.

Социологи опросили в среднем 3 тыс. респондентов, погрешность не превышает 1,8%.


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров