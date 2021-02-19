Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n150660-poroshenko-nastigaet-zelenskogo-v-prezidentskom-reytinge-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако разрыв между Зеленским и другими потенциальными участниками президентских выборов сокращается.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного КМИС и центром «СОЦИС в период с 11 по 16 февраля социологического опроса. Результаты опроса опубликованы на сайте «СОЦИС».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, голоса тех, кто определился и пойдет на выборы, распределились бы так:

Владимир Зеленский — 26,8%;

Петр Порошенко — 19,4%;

Юлия Тимошенко — 11,7%;

Юрий Бойко — 11,1%;

Игорь Смешко — 8,2%;

Владимир Гройсман — 5,5%;

Олег Ляшко — 3,8%;

Виктор Медведчук — 3,5%;

Дмитрий Разумков — 3,5%;

Анатолий Шарий — 2,6%;

Виталий Кличко — 1,3%;

Олег Тягнибок — 0,9%;

Кира Рудик — 0,3%;

другой кандидат — 2,8%.

В случае выхода во второй тур с Порошенко Зеленский побеждает с результатом 56,4% на 43,6%. Во втором туре с Бойко действующий президент побеждает более уверенно — 61,3% на 38,7%.

В то же время Порошенко в случае выхода во второй тур с Бойко побеждает с результатом 52,7% на 47,3%.

Социологи опросили в среднем 3 тыс. респондентов, погрешность не превышает 1,8%.