Принц Гарри утратил почетные воинские звания

Принц Гарри і Меган Маркл, фото — РБК

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Свое решение они подтвердили во время беседы с королевой Великобритании Елизаветой II. В связи с этим супруги должны отказаться от работы с благотворительными организациями, покровителями которых они являются. Эти роли будут распределены между другими членами королевской семьи.

Принц лишится и почетных воинских званий, в том числе генерал-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев. Это церемониальный чин покровителя морской пехоты страны. Гарри получил его в 2017 году.

Несмотря на то что все мы расстроены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячее любимыми членами семьи, — говорится в заявлении дворца.

Супруги распространили собственное заявление по этому поводу. В нем Гарри и Меган предлагают свою поддержку организациям, которые они представляют, независимо от их нового официального статуса.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми в январе 2020 года. С апреля они прекратили выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия.

Супруг уже не называют Его и Ее Королевское Высочество. Также им пришлось отказаться от бренда SussexRoyal. Пара переехала в Канаду, а затем в США.