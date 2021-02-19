Принц Гаррі втратив почесні військові звання

Принц Гаррі і Меган Маркл, фото — РБК

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Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили, що не повернуться до виконання обов’язків членів королівської сім’ї. Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу.

Своє рішення вони підтвердили під час бесіди з королевою Великої Британії Єлизаветою II. У зв’язку з цим подружжя повинні відмовитися від роботи з благодійними організаціями, покровителями яких є. Ці ролі будуть розподілені між іншими членами королівської сім’ї.

Принц позбудеться і почесних військових звань, зокрема генерал-капітана Корпуси королівських морських піхотинців. Це церемоніальний чин покровителя морської піхоти країни. Гаррі отримав його у 2017 році.

Попри те що всі ми засмучені цим рішенням, герцог і герцогиня залишаються гаряче улюбленими членами сім’ї, — йдеться в заяві палацу.

Подружжя розповсюдило власну заяву з цього приводу. У ній Гаррі і Меган пропонують свою підтримку організаціям, які вони представляють, незалежно від їхнього нового офіційного статусу.

Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про рішення відмовитися від королівських повноважень і стати фінансово незалежними в січні 2020 року. З квітня вони припинили виконувати королівські обов’язки і відвідувати офіційні заходи.

Подружжя припинили називати Його і Її Королівська Високість. Також їм довелося відмовитися від бренду SussexRoyal. Пара переїхала до Канади, а потім в США.