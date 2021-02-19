Адвоката Медведчука охороняло п'ятеро — як триває апеляція на заборону книги про Стуса. Фото: Facebook

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Київський апеляційний суд оголосив перерву до 19 березня у розгляді апеляції журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва «Віват» на рішення Дарницького районного суду про заборону поширення книги «Справа Василя Стуса».

19 лютого суд заслухав сторін, тоді як наступного судового засідання пройдуть дебати, пише «Суспільне».

Як заявив Кіпіані журналістам, у 2020 році було продано 70 тис. примірників книги. Водночас письменник не став коментувати позицію суду.

Кіпіані заявив, що адвокати Медведчука посилаються лише на матеріали справи й «це смішно», адже відомо, що «в часи КДБ і КПРС була цензура і різні форми тиску на людей». Письменник сказав, що метою справи є «закрити рота всім, хто досліджує минуле».

Також на своїй сторінці у Facebook автор книги зазначив, що адвокат Медведчука прийшов до залу суду з п’ятьма охоронцями.

Адвокат Кіпіані В’ячеслав Якубенко зазначив, що майбутні дебати — це «підсумок усього, що відбулося в суді апеляційної інстанції». Він нагадав, що вимагає в апеляційного суду повного скасування рішення Дарницького суду.

Тим часом під будівлею суду пройшла виставка про діяльність громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір», яку заснував та очолює голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Нагадаємо, «Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.