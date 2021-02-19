Окупанти на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості, фото: «Народна Правда»

https://racurs.ua/ua/n150657-rosiya-gotuie-na-donbasi-artyleriu-snayperiv-i-tanky-rozvidka.html

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Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки оперативного угруповання своїх військ в ОРДЛО.

Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, снайперських розрахунків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що заходи з бойової підготовки частин та з'єднань першого (Донецька область) та другого (Луганська область) армійських корпусів російсько-терористичних військ контролюються комісіями генерального штабу (Москва) та штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) Збройних сил РФ.

Станом на 12.00 сьогоднішнього дня, 19 лютого, зафіксовано один випадок порушення бойовиками досягнутих домовленостей про припинення вогню — на луганському напрямку поблизу населеного пункту Зайцеве у бік українських військових відкривався вогонь з міномета калібру 120 мм.

Втрат серед українських військових внаслідок цього обстрілу немає.

Впродовж минулої доби, 18 лютого, ворог чотири рази порушував режим тиші, на обстріли з боку противника військовослужбовці давали адекватну відповідь. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, у середині лютого ОБСЄ зафіксувало низку випадків порушення бойовиками режиму тиші, які були ідентифіковані як проведення російсько-окупаційними військами навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки на Донбасі.