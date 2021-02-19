З відставкою Степанова в "Слузі народу" визначаться після старту вакцинації

https://racurs.ua/ua/n150656-z-vidstavkou-stepanova-v-sluzi-narodu-vyznachatsya-pislya-startu-vakcynaciyi.html

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Відставка міністра охорони здоров’я України Максима Степанова цілком ймовірна. Частина фракції «Слуги народу» обіцяє визначитися з цим питанням після старту вакцинації.

Без вакцини нехай не повертається, — так Степанову пригрозив «серйозною розмовою» у разі подальшого затягування з вакцинацією голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У кулуарах Верховної Ради він 19 лютого зауважив, що у разі подальшого затягування початку вакцинації питання про звільнення Степанова може бути розглянуте, повідомляє Еспресо.TV.

Щодо обов’язкового звільнення… Я наголошую на тому, що прострочення надання вакцини на тиждень не є вирішальним у протидії коронавірусу, — повідомив нардеп.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також вважає, що відтермінування постачання вакцин істотно не вплине на кампанію з вакцинації. Він захищав сьогодні у парламенті свого міністра, пояснивши, що затримка поставок виникла не тільки в Україні, а МОЗ зробило все, щоб отримати вакцину у лютому.

Ми все ще розраховуємо на перші партії у лютому — постачання через COVAX, безоплатно або зі знижкою поставлять 8 млн доз. У кінці лютого — на початку березня буде Pfizer, — сказав Шмигаль у Раді.

А ось депутат з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації. В ефірі каналу «Україна 24» вона повідомила, що «в разі його провалу фракція ініціюватиме відставку міністра».

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов обіцяв, що вакцинація від COVID-19 почнеться 15 лютого. Згодом було названо нову дату вакцинації. За словами Степанова, вона має розпочатись до 21 лютого. Міністр у ніч на 19 лютого відлетів в Індію продовжувати переговори щодо постачання вакцини і обіцяв особисто контролювати відправлення першої партії.