У 74% колишніх COVID-пацієнтів змінилися поведінка та звички. Фото: РБК

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Коронавірусна хвороба COVID-19 стала причиною того, що у деяких людей змінилася поведінка та реакції.

Українські вчені провели дослідження й з’ясували, що коронавірус змінив життя майже у трьох чвертей людей, які подолали коронавірус. Участь у дослідженні взяли понад 300 осіб з усіх регіонів України, за віковою категорією від 18 до 60 років і старші. Про це заявила авторка дослідження, кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Академії педагогічних наук України, Руслана Мороз в інтерв’ю «Укрінформу».

Виявилося, що у 63% респондентів, попри одужання, смакові відчуття повністю не відновлювалися тривалий час — від тижня до місяця і більше. Ще 76% колишніх хворих заявили, що досі не повернулися до психологічного та фізичного стану, який мали до хвороби. Ще 74% заявили про зміну в поведінці, звичках, уподобаннях та реакції.

Мороз розповіла, що після хвороби люди переосмислили своє життя. Колишні пацієнти зізнавалися, що тепер хочуть частіше бувати на природі, дихати свіжим повітрям та більше піклуватися про себе та ближніх. Також дехто став більше цінувати родину та отримувати насолоду від простих речей.

Ще хтось зумів навчитися добре проводити час на самоті, а дехто змінив роботу. Також опитувані зізнавалися, що стали більше проявляти співчуття до хворих та немічних.

Науковець зазначила, що зараз тривають розмови щодо того, щоб внести «постковідний синдром» до міжнародної класифікації хвороб.

Нагадаємо, в Україні вже третю добу поспіль госпіталізують понад 2 тис. COVID-хворих. Найбільші спалахи коронавірусу фіксуються в західних областях.