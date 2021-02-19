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Біля офісу НАБУ в нідерландського дипломата викрали велосипед. Фото: УП
Біля офісу НАБУ в нідерландського дипломата викрали велосипед (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150654-bilya-ofisu-nabu-v-niderlandskogo-dyplomata-vykraly-velosyped-foto.htmlРакурс
У центрі Києва у співробітника посольства Нідерландів в Україні невідомі викрали велосипед.
Востаннє велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро. Всі, хто це бачив, повідомте мені, — написав перший секретар посольства Нідерландів в Україні Лодевейк Смур.
Смур сам їздить щодня на роботу на велосипеді й повідомляє, що одному з його колег «пощастило менше».
У коментарях дипломат уточнює, що колега вже написав відповідну заяву до поліції.
Небайдужі громадяни також просять більше деталей, що поширити інформацію у байк-спільнотах.
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