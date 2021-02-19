Біля офісу НАБУ в нідерландського дипломата викрали велосипед. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150654-bilya-ofisu-nabu-v-niderlandskogo-dyplomata-vykraly-velosyped-foto.html

Ракурс

У центрі Києва у співробітника посольства Нідерландів в Україні невідомі викрали велосипед.

Востаннє велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро. Всі, хто це бачив, повідомте мені, — написав перший секретар посольства Нідерландів в Україні Лодевейк Смур.

Смур сам їздить щодня на роботу на велосипеді й повідомляє, що одному з його колег «пощастило менше».

У коментарях дипломат уточнює, що колега вже написав відповідну заяву до поліції.

Небайдужі громадяни також просять більше деталей, що поширити інформацію у байк-спільнотах.