У 74% бывших COVID-пациентов изменились поведение и привычки. Фото: РБК

https://racurs.ua/n150655-u-74-byvshih-covid-pacientov-izmenilis-povedenie-privychki-i-reakcii.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 стала причиной того, что у некоторых людей изменилось поведение и реакции.

Украинские ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус изменил жизнь почти у трех четвертей людей, которые преодолели коронавирус. Участие в исследовании приняли более 300 человек из всех регионов Украины, по возрастной категории от 18 до 60 лет и старше. Об этом заявила автор исследования, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Академии педагогических наук Украины, Руслана Мороз в интервью «Укринформу».

Оказалось, что у 63% респондентов, несмотря на выздоровление, вкусовые ощущения полностью не восстанавливались длительное время — от недели до месяца и более. Еще 76% бывших больных заявили, что до сих пор не вернулись к психологическому и физическому состоянию, которое имели до болезни. Еще 74% заявили об изменении в поведении, привычках, предпочтениях и реакции.

Мороз рассказала, что после болезни люди переосмыслили свою жизнь. Бывшие пациенты признавались, что теперь хотят чаще бывать на природе, дышать свежим воздухом и больше заботиться о себе и ближних. Также некоторые стали больше ценить семью и получать наслаждение от простых вещей.

Еще кто-то сумел научиться хорошо проводить время в одиночестве, а кое-кто сменил работу. Также опрашиваемые признавались, что стали больше проявлять сочувствие к больным и немощным.

Ученый отметила, что сейчас продолжаются разговоры о том, чтобы внести «постковидный синдром» в Международную классификацию болезней.

Напомним, в Украине уже третьи сутки подряд госпитализируют более 2 тыс. COVID-больных. Наибольшие вспышки коронавируса фиксируются в западных областях.