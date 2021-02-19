С отставкой Степанова в «Слуге народа» определятся после старта вакцинации

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Отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова вполне вероятна. Часть фракции «Слуги народа» обещает определиться с этим вопросом после старта вакцинации.

Без вакцины пускай даже не возвращается, — так Степанову пригрозил «серьезным разговором» в случае дальнейшего затягивания с вакцинацией глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В кулуарах Верховной Рады он 19 февраля отметил, что в случае дальнейшего затягивания начала вакцинации вопрос об увольнении Степанова может быть рассмотрен, сообщает Еспресо.TV.

Об обязательном увольнении… Я подчеркиваю, что просрочка предоставления вакцины на неделю не является решающим фактором в противодействии коронавирусу, — добавил нардеп.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также считает, что отсрочка поставки вакцин существенно не повлияет на кампанию вакцинации. Он защищал сегодня в парламенте своего министра, объяснив, что задержка поставок возникла не только в Украине, а Минздрав сделал все, чтобы получить вакцину в феврале.

Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале — поставку через COVAX, бесплатно или со скидкой. В конце февраля-начале марта будет Pfizer, — сказал сегодня Шмыгаль в Раде.



А вот депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. В эфире канала «Украина 24» она сообщила, что «в случае его провала фракция будет инициировать отставку министра».

Напомним, министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии было названо новую дату вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля. Министр в ночь на 19 февраля улетел в Индию продолжать переговоры по поставкам вакцины и обещал лично контролировать отправление первой партии.