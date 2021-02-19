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Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности, фото: «Народна Правда»
Россия готовит на Донбассе артиллерию, снайперов и танки — разведкаhttps://racurs.ua/n150657-rossiya-gotovit-na-donbasse-artilleriu-snayperov-i-tanki-razvedka.htmlРакурс
Оккупанты на Донбассе продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки оперативной группировки своих войск в ОРДЛО.
Основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, снайперских расчетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.
Отмечается, что мероприятия по боевой подготовке частей и соединений первого (Донецкая область) и второго (Луганская область) армейских корпусов российско-террористических войск контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) Вооруженных сил РФ.
По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня, 19 февраля, зафиксирован один случай нарушения боевиками достигнутых договоренностей о прекращении огня — на луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево в сторону украинских военных октрывался огонь из миномета калибра 120 мм.
Потерь среди украинских военных в результате этого обстрела нет.
В течение прошлых суток, 18 февраля, враг четыре раза нарушал режим тишины, на обстрел со стороны противника военнослужащие давали адекватный ответ. Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, в середине февраля ОБСЕ зафиксировало ряд случаев нарушения боевиками режима тишины, которые были идентифицированы как проведение российско-оккупационными войсками учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.
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