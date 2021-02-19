Адвоката Медведчука охраняло пятеро – как проходит апелляция на запрет книги о Стусе. Фото: Facebook

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Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 19 марта в рассмотрении апелляции журналиста Вахтанга Кипиани и издательства «Виват» на решение Дарницкого районного суда о запрете распространения книги «Дело Василия Стуса».

19 февраля суд заслушал сторон, на следующем судебном заседании пройдут дебаты, пишет «Суспільне».

Как заявил Кипиани журналистам, в 2020 году было продано 70 тыс. экземпляров книги. В то же время писатель не стал комментировать позицию суда.

Кипиани заявил, что адвокаты Медведчука ссылаются только на материалы дела и «это смешно», ведь известно, что «во времена КГБ и КПСС была цензура и различные формы давления на людей». Писатель сказал, что целью дела является «закрыть рот всем, кто исследует прошлое».

Также на своей странице в Facebook автор книги сообщил, что адвокат Медведчука пришел в зал суда с пятью охранниками.

Адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко сказал, что будущие дебаты — это «результат всего, что произошло в суде апелляционной инстанции». Он напомнил, что требует в апелляционного суда полной отмены решения Дарницкого суда.

Тем временем под зданием суда прошла выставка о деятельности общественной организации «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор», которую основал и возглавляет председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Напомним, книга «Дело Василия Стуса» вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.