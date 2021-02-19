Порошенко наздоганяє Зеленського у президентському рейтингу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150660-poroshenko-nazdoganyaie-zelenskogo-u-prezydentskomu-reytyngu-infografika.htmlРакурс
Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Проте відрив між Зеленським та іншими потенційними учасниками президентських виборів скорочується.
Про це свідчать результати проведеного КМІС та центром «СОЦІС в період з 11 по 16 лютого соціологічного опитування. Результати опитування опубліковані на сайті «СОЦІС».
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси тих, хто визначився і піде на вибори, розподілилися б так:
Володимир Зеленський — 26,8%;
- Петро Порошенко — 19,4%;
- Юлія Тимошенко — 11,7%;
- Юрій Бойко — 11,1%;
- Ігор Смешко — 8,2%;
- Володимир Гройсман — 5,5%;
- Олег Ляшко — 3,8%;
- Віктор Медведчук — 3,5%;
- Дмитро Разумков — 3,5%;
- Анатолій Шарій — 2,6%;
- Віталій Кличко — 1,3%;
- Олег Тягнибок — 0,9%;
- Кіра Рудик — 0,3%;
- інший кандидат — 2,8%.
У разі виходу до другого туру з Порошенком Зеленський перемагає з результатом 56,4% на 43,6%. У другому турі з Бойком чинний президент перемагає більш впевнено — 61,3% на 38,7%.
Водночас Порошенко у разі виходу до другого туру з Бойком перемагає з результатом 52,7% на 47,3%.
Соціологи опитали загалом 3 тис. респондентів, похибка не перевищує 1,8%.