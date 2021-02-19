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Ракурс
Петро Порошенко і Володимир Зеленський, фото: РІА «Новости»

Порошенко наздоганяє Зеленського у президентському рейтингу (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2021, 16:48
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Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Проте відрив між Зеленським та іншими потенційними учасниками президентських виборів скорочується.

Про це свідчать результати проведеного КМІС та центром «СОЦІС в період з 11 по 16 лютого соціологічного опитування. Результати опитування опубліковані на сайті «СОЦІС».

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, голоси тих, хто визначився і піде на вибори, розподілилися б так:

Володимир Зеленський — 26,8%;

  • Петро Порошенко — 19,4%;
  • Юлія Тимошенко — 11,7%;
  • Юрій Бойко — 11,1%;
  • Ігор Смешко — 8,2%;
  • Володимир Гройсман — 5,5%;
  • Олег Ляшко — 3,8%;
  • Віктор Медведчук — 3,5%;
  • Дмитро Разумков — 3,5%;
  • Анатолій Шарій — 2,6%;
  • Віталій Кличко — 1,3%;
  • Олег Тягнибок — 0,9%;
  • Кіра Рудик — 0,3%;
  • інший кандидат — 2,8%.

У разі виходу до другого туру з Порошенком Зеленський перемагає з результатом 56,4% на 43,6%. У другому турі з Бойком чинний президент перемагає більш впевнено — 61,3% на 38,7%.

Водночас Порошенко у разі виходу до другого туру з Бойком перемагає з результатом 52,7% на 47,3%.


Соціологи опитали загалом 3 тис. респондентів, похибка не перевищує 1,8%.

Джерело: Ракурс


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