Для Чернобыля придумали бренд и логотип. Фото: old.uinp.gov.uа

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Чернобыльская зона отчуждения получила официальный логотип — его разрабатывало украинское креативное агентство.

Бренд зоны представили в Киеве. За основу логотипа взяли форму поверхности четвертого реактора, который взорвался 26 апреля 1986 года, пишет «Укринформ».

Изображение лого с каждым годом будет меняться — центральная точка будет становиться все меньше, символизируя вывод электростанции из эксплуатации. 2064 год станет конечным для существования станции и логотипа.

Также представили новый сайт Чернобыльской зоны и коллекционную сувенирную продукцию (футболки, монеты, чашки, сумки).

Новая визуальная система, изменяясь каждый год, делает каждый предмет коллекционным и превращает его в часть истории. Также это позволяет нам сочетать прошлое и будущее в одном пространстве, тем самым напоминая о влиянии прошлого на настоящее, — заявили в агентстве, которое разрабатывало бренд.

По словам заместителя председателя госагентства по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, вся работа была сделана бесплатно.