Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: old.uinp.gov.uа

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Чорнобильська зона відчуження отримала офіціальний логотип — його розробляла українська креативна агенція.

Бренд зони представили в Києві. За основу логотипу взяли форму поверхні четвертого реактора, що вибухнув 26 квітня 1986 року, пише «Укрінформ».

Зображення лого з кожним роком буде змінюватися — центральна точка ставатиме дедалі меншою, що символізуватиме виведення електростанції з експлуатації. 2064 рік стане кінцевим для існування станції та логотипу.

Також представили новий сайт Чорнобильської зони та колекційну сувенірну продукцію (футболки, монети, чашки, сумки).

Нова візуальна система, змінюючись кожного року, робить кожен предмет колекційним і перетворює його на частину історії. Також це дає нам можливість поєднувати минуле та майбутнє в одному просторі, тим самим нагадуючи про вплив минулого на сьогодення, — заявили в агентстві, яке розробляло бренд.

За словами заступника голови держагентства з управління зоною відчуження Максима Шевчука, уся робота була зроблена безкоштовно.