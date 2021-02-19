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Ракурс
Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: old.uinp.gov.uа

Для Чорнобиля придумали бренд і логотип (ФОТО, ВІДЕО)

19 лют 2021, 17:05
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Чорнобильська зона відчуження отримала офіціальний логотип — його розробляла українська креативна агенція.

Бренд зони представили в Києві. За основу логотипу взяли форму поверхні четвертого реактора, що вибухнув 26 квітня 1986 року, пише «Укрінформ».

Зображення лого з кожним роком буде змінюватися — центральна точка ставатиме дедалі меншою, що символізуватиме виведення електростанції з експлуатації. 2064 рік стане кінцевим для існування станції та логотипу.

Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: Banda Agency

Також представили новий сайт Чорнобильської зони та колекційну сувенірну продукцію (футболки, монети, чашки, сумки).

Нова візуальна система, змінюючись кожного року, робить кожен предмет колекційним і перетворює його на частину історії. Також це дає нам можливість поєднувати минуле та майбутнє в одному просторі, тим самим нагадуючи про вплив минулого на сьогодення, — заявили в агентстві, яке розробляло бренд.

За словами заступника голови держагентства з управління зоною відчуження Максима Шевчука, уся робота була зроблена безкоштовно.

Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: Banda Agency

Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: Banda Agency


Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: Banda Agency

Для Чорнобиля придумали бренд і логотип. Фото: Banda Agency

Джерело: Ракурс


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