Олег Ляшко, фото: Ukrainianwall.com

https://racurs.ua/ua/n150664-lyashko-pidrobyv-vygrashnyy-lotereynyy-bilet-na-pivmilyona-gryven-nazk-video.html

Ракурс

Олег Ляшко, екс-нардеп та лідер «Радикальної партії», у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571 тис. 45 грн.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив про це в ефірі радіо НВ.

Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету", — заявив Новіков.

За словами Новікова, було відкрите кримінальне провадження і Ляшка мали притягнути до відповідальності, але Конституційний суд скасував відповідну статтю.

У даному випадку, якщо ми встановимо, що дійсно не було факту виграшу, це свідчитиме про наявність злочину, — додав Новіков.

Ляшко у 2017 році задекларував три виграші на суми 283,56 тис. грн, 134 тис. грн і 153,485 тис. грн. Політик тоді стверджував, що виграв ці суми, роблячи анонімні ставки на результати футбольних матчів.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності народний депутат зі «Слуги народу» Максим Павлюк нещодавно задекларував 2 млн грн як лотерейний виграш.