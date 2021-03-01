Прогноз погоды на 2 марта. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151115-magnitnaya-burya-i-zamorozki-nadvigautsya-na-ukrainu-pogoda-na-2-marta-karta.html

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Погода в Украине 2 марта ожидается преимущественно облачная, солнце только иногда будет пробиваться сквозь облака. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от +1° до +13°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают північно-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 марта будет пасмурной. Ночью воздух достигнет отметки −1°, а днем температура будет держаться на уровне от +4° до +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается дождливая и снежная. Температура воздуха ночью составит от −2° до −4°, а днем столбики термометра застынут на уровне +4°.

Погодные условия в Одессе ожидаются относительно теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +7°, ночью также ожидается плюсовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется неожиданно жаркая днем и морозная ночью. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…-3° мороза, а днем +8… +10° тепла.

Погода в Карпатах 2 марта прогнозируется теплая и солнечная, на небе возможные небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут от −2° до −4° мороза, а днем температура достигнет +11° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 2 марта прогнозируется крайне неспокойная, возможны магнитные бури, которые усилятся ближе к вечеру.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6° (в Крыму — до +3°).