Прогноз погоди на 2 березня. Фото: Istock

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Погода в Україні 2 березня очікується переважно похмура, сонце лише іноді пробиватиметься скрізь хмари. У Криму температура повітря досягне позначки +7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1° до +13°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 2 березня буде похмурою. Вночі повітря досягне позначки -1°, а вдень температура триматиметься на рівні від +4° до +6° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується дощова та сніжна. Температура повітря вночі складе від -2° до -4°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +4°.

Погодні умови в Одесі очікуються відносно теплі та сонячні, опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +7°, вночі також очікується плюсова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується неочікувано спекотна вдень і морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −1…−3° морозу, а вдень +8…+10° тепла.

Погода в Карпатах 2 березня прогнозується тепла та сонячна, на небі можливі невеличкі хмари. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від -2° до -4° морозу, а вдень температура сягне +11° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 2 березня прогнозується вкрай неспокійна, можливі магнітні бурі, які посиляться ближче до вечора.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).

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