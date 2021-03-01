З меморіалу Лесі Українки хочуть прибрати цитату з газети «Правда». Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n151114-z-memorialu-lesi-ukrayinky-hochut-prybraty-cytatu-z-gazety-pravda-foto.html

Ракурс

Петиція з проханням реконструювати меморіал Лесі Українки з’явилася на офіційному сайті Кабміну. Станом на 1 березня петиція зібрала понад 3 тис. 200 підписів.

Леся Украинка, стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе и вечное, — саме цю цитату, написану російською мовою, автори петиції вимагають прибрати. Про це повідомляють на сайті Кабміну.

Також зазначають, що батьки Лесі Українки — освітянин Петро Косач та письменниця Олена Пчілка — не мають пам’ятників взагалі, лише могильні плити. Відтак автори петиції пропонують створити «комплексний меморіал пам’яті родини Косачів».

Людину, що взяла за псевдонім свою українську національність, приписують до пролетарського руху та оспівують чужою для неї мовою, — йдеться в повідомленні.

Монумент на могилі Лесі Українки встановили в 1939 році, його авторка — Галина Петрашевич.

Раніше ми повідомляли, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» знімають в Україні. Студія Animagrad 25 лютого випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Ця подія відбулася у день 150-річного ювілею письменниці.