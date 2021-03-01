Віктор Медведчук «відхрестився» від підсанкційного трубопроводу. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n151113-medvedchuk-vidhrestyvsya-vid-pidsankciynogo-truboprovodu.html

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Віктор Медведчук, український народний депутат та один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», відкинув свою причетність до скандального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

Політик стверджує, що роками раніше оскаржив у суді поширення інформації про свою причетність до цього нафтопродуктопроводу. Медведчук не став навіть припускати, кому може належати цей об'єкт. Про це 1 березня повідомляє «ВВС Україна».

Ніколи не мали відношення ані я, ані члени моєї родини. Медведчук ніколи не мав відношення до цієї труби… Ніколи взагалі, навіть до 1991 року, — заявив він і додав, що, якби нафтопродуктопровід був загальносоюзною власністю, то мав би після розпаду СРСР перейти у власність України.

Також кум Путіна зазначив, щоцейнафтопродуктопровід ніколи не був у загальнодержавній власності.

Як відомо, українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» довжиною 1 тис. 433 км була побудована у радянські часи, а після після проголошення незалежності України мала перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Однак слідство вказує, що дочірня компанія російської фірми «Транснафтопродукт» цей трубопровід у власність України не передала, тому його статус оскаржувався у судах.

У 2011 році Господарський суд Рівненської області передав право власності на цей трубопровід Фонду держмайна України. Пізніше це рішення підтвердив апеляційний суд. У 2013 році експертиза підтвердила, що цей трубопровід є державною власністю України, яку неправомірно присвоїла Росія у 1993 році.

Але в 2017 році Господарський суд Рівненської області скасував своє рішення від 2011 року й віддав нафтопровід компанії із Рівного «Прикарпатзахідтранс». У 2018 році це рішення затвердив Верховний суд України. За даними «Інтерфаксу-Україна», 99% акцій цієї компанії контролюють білоруське підприємство «Нефтебитумный завод» та швейцарська компанія International Trading Partners.

Нагадаємо, 23 лютого Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних Національним антикорупційним бюро та СБУ, наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який пов’язують з Віктором Медведчуком.