Виктор Медведчук «открестился» от подсанкционного трубопровода. Фото: РБК

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Виктор Медведчук, украинский народный депутат и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отверг свою причастность к скандальному нефтепродуктопроводу «Самара-Западное направление».

Политик утверждает, что годами ранее обжаловал в суде распространение информации о своей причастности к этому нефтепродуктопроводу. Медведчук не стал даже предполагать, кому может принадлежать этот объект. Об этом 1 марта сообщает «ВВС Україна».

Никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи. Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе… никогда вообще, даже до 1991 года, — заявил он и добавил, что, если бы нефтепродуктопровод был общесоюзной собственностью, то должен был бы после распада СССР перейти в собственность Украины.

Также кум Путина отметил, что этот нефтепродуктопровод никогда не был в общегосударственной собственности.

Как известно, украинский участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» длиной 1 тыс. 433 км был построен в советские времена, а после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. Однако следствие указывает, что дочерняя компания российской фирмы «Транснефтепродукт» этот трубопровод в собственность Украины не передала, поэтому его статус оспаривался в судах.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области передал право собственности на этот трубопровод Фонду госимущества Украины. Позже это решение подтвердил Апелляционный суд. В 2013 году экспертиза подтвердила, что этот трубопровод является государственной собственностью Украины, которую неправомерно присвоила Россия в 1993 году.

Но в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил свое решение от 2011 года и отдал нефтепровод компании из Ровно «Прикарпатзападтранс». В 2018 году это решение утвердил Верховный суд Украины. По данным «Интерфакса-Украина», 99% акций этой компании контролируют белорусское предприятие «Нефтебитумный завод» и швейцарская компания International Trading Partners.

Напомним, 23 февраля Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных Национальным антикоррупционным бюро и СБУ, наложил арест на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который связывают с Виктором Медведчуком.