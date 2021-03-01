Прогулы нардепов. Фото: УНН

https://racurs.ua/n151112-propustili-90-golosovaniy-kto-v-rade-protiraet-shtany.html

Ракурс

Прогулы нардепов остаются распространенным явлением. В Комитете избирателей Украины (КИУ) проанализировали, кто из народных избранников пропустил более 90% голосований в феврале.

Оказалось, что прогуляли большинство голосований 23 народных депутата. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей.

Сообщается, что из них семеро депутатов не проголосовали ни разу. Среди них, в частности:

Тарас Козак («Оппозиционная платформа — За жизнь»)

Александр Скичко («Слуга народа»)

Игорь Колихаев («За будущее»);

Сергей Ивахив («За будущее»);

Олесь Довгий (внефракционный)

Наталья Пипа («Голос»);

Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

В ряды прогульщиков также попали: Сергей Левочкин («Оппозиционная платформа — За жизнь»), который принял участие в 0,28% голосований, Галина Третьякова («Слуга народа») приняла участие в 0,85% голосований, Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 1,1% голосований, Федор Христенко («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 1,7% голосований, Юрий Солод («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 1,7% голосований.

Речь идет как о депутатах, которые в целом отсутствовали на заседаниях Рады в феврале, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако в голосованиях не участвовали (не нажимали «за», «против» или «воздержался»).

Самые низкие показатели голосований в феврале у депутатов от ОПЗЖ, которые в среднем приняли участие в 47% голосований Рады за месяц. Депутаты группы «За будущее» приняли участие в 60% голосований, «Батькивщины» — 70%, «Голоса» — 76%, «Доверия» — 78%. Активно голосовали депутаты «Слуги Народа» — 88% и «Европейской солидарности» — 81%. Лишь 17 из 422 народных депутатов приняли участие в 100% голосований. Всего за месяц произошло 352 голосования во время которых было принято 96 законодательных актов.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогулы депутатов позволили подзаработать Верховной Раде — она сэкономила на невозмещении нардепам расходов за пропуски заседаний комитетов и неучастие в голосовании на пленарных заседаниях 64 млн грн.