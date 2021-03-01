Прогули нардепів. Фото: УНН

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Прогули нардепів залишаються розповсюдженим явищем. У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували, які народні обранці пропустили понад 90% голосувань у лютому.

Виявилося, що прогуляли більшість голосувань 23 народні депутати. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців.

Повідомляється, що з них семеро депутатів не проголосували жодного разу. Серед них, зокрема:

Тарас Козак («Опозиційна платформа — За життя»);

Олександр Скічко («Слуга Народу»);

Ігор Колихаєв («За майбутнє");

Сергій Івахів («За майбутнє");

Олесь Довгий (позафракційний);

Наталія Піпа («Голос»);

Вадим Столар («Опозиційна платформа — За життя»).

До лав прогульників також потрапили Сергій Льовочкін («Опозиційна платформа — За життя»), який взяв участь в 0,28% голосувань, Галина Третьякова («Слуга Народу») взяла участь в 0,85% голосувань, Ренат Кузьмін («Опозиційна платформа — За життя») — 1,1% голосувань, Федір Христенко («Опозиційна платформа — За життя») — 1,7% голосувань, Юрій Солод («Опозиційна платформа — За життя») — 1,7% голосувань.

Мова йде як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради в лютому, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не натискали «за», «проти» чи «утримався»).

Найнижчі показники голосувань у лютому у депутатів від ОПЗЖ, які в середньому взяли участь в 47% голосувань Ради за місяць. Депутати групи «За майбутнє" взяли участь в 60% голосувань, «Батьківщини» — 70%, «Голосу» — 76%, «Довіри» — 78%. Найактивніше голосували депутати «Слуги Народу» — 88% та «Європейської солідарності» — 81%. Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь в 100% голосувань. Всього за місяць відбулося 352 голосування під час яких було прийнято 96 законодавчих актів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогули депутатів дозволили підзаробити Верховній Раді — вона зекономила на невідшкодуванні нардепам витрат через пропуски засідань комітетів та неучасть у голосуванні на пленарних засіданнях 64 млн грн.