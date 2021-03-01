В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/n151111-covid-sertifikat-vvodit-evrokomissiya-detali.html

Ракурс

Электронный паспорт вакцинации создают в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом на своей странице в Твиттере.

По ее словам, такие паспорта призваны «облегчить жизнь европейцев», законодательная основа для их введения будет представлена ​​в этом месяце.

В паспорт вакцинации будут вносить данные о вакцинации (или результаты тестов на коронавирус, если человек еще не вакцинирован), а также информацию о выздоровлении от COVID-19.

Цель состоит в том, чтобы постепенно дать европейцам возможность безопасно передвигаться Европейским союзом или за границу — для работы или туризма, — отмечает глава Еврокомиссии.

Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран-участниц Евросоюза заявила, что паспорт вакцинации в ЕС хотят ввести к лету 2021 года. По словам Меркель, требуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.