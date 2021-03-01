COVID-сертификат вводит Еврокомиссия — деталиhttps://racurs.ua/n151111-covid-sertifikat-vvodit-evrokomissiya-detali.htmlРакурс
Электронный паспорт вакцинации создают в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом на своей странице в Твиттере.
По ее словам, такие паспорта призваны «облегчить жизнь европейцев», законодательная основа для их введения будет представлена в этом месяце.
В паспорт вакцинации будут вносить данные о вакцинации (или результаты тестов на коронавирус, если человек еще не вакцинирован), а также информацию о выздоровлении от COVID-19.
Цель состоит в том, чтобы постепенно дать европейцам возможность безопасно передвигаться Европейским союзом или за границу — для работы или туризма, — отмечает глава Еврокомиссии.
Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран-участниц Евросоюза заявила, что паспорт вакцинации в ЕС хотят ввести к лету 2021 года. По словам Меркель, требуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов.