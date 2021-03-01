Саркози дали три года тюрьмы за торговлю влиянием

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Ракурс

Экс-президента Франции Николя Саркози французский суд 1 марта признал виновным в коррупции.

В этом деле Саркози грозило до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. Сам он отрицает обвинения и считает их преследованиями со стороны политических оппонентов.

Суд Парижа приговорил Саркози к трем годам заключения, два из которых условно, сообщает телеканал BFMTV.

Фемида начала рассмотрение дела 23 ноября 2020 года. В октябре политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.

Саркози стал первым президентом Франции, который после окончания полномочий, оказался под судом.

Его предшественник Жак Ширак был признан виновным в назначении друзей на фиктивные должности во время каденции в мэрии Парижа. Ширак, при котором Саркози поднялся на французский политический олимп, в процессе 2011 года не участвовал из-за болезни. Он был осужден заочно и получил два года условно.

Следователи сначала заинтересовались финансированием двух предвыборных кампаний Саркози — 2007 и 2012 годов. Они подозревали, что Саркози потратил больше, чем надо и принимал незаконные пожертвования от совладелица L’Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи.

Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде.

Однако против Саркози выдвинули другие обвинения — в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильбер Азиберу повышение в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

Суды на этом не закончатся, поскольку в марте рассмотрят другое дело. Саркози и его 13 соратникам придется объяснять законность финансирования избирательной кампании 2012 года.