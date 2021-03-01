Печать. Фото: Нацполиция

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Справки об отсутствии коронавируса подделывали двое злоумышленников на Киевщине. Они подыскивали клиентов через объявление на одном из интернет-сайтов. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.



Сообщается, что в полицию обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляют поддельные медицинские справки.

Во время проверки полицейские установили, что нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавируса. При этом заказчики не проходили лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на «подставную» банковскую карточку.

Установлено, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель — 48-летний киевлянин. По месту жительства фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.



Злоумышленников подозревают по ч. 3 ст. 58 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что чаще всего подобными услугами пользуются «заробитчане», которые планируют выехать за границу, поскольку при прохождении контроля на границе таможенники стран Европы требуют справку об отсутствии коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов призывает украинцев жаловаться в Минздрав и полицию на лаборатории, которые выдают справки о фиктивных результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.