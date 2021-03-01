Печатка медзакладу. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Довідки про відсутність коронавірусу підробляли двоє зловмисників на Київщині. Вони підшукували клієнтів через оголошення на одному з інтернет-сайтів. За 550 гривень замовник отримував довідку про відсутність захворювання із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.





Повідомляється, що до поліції звернулось керівництво одного зі столичних медичних центрів із повідомленням про те, що невідомі, використовуючи ім’я їхньої фірми, надають підроблені медичні довідки.

Під час перевірки поліцейські встановили, що порушники за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соціальних мережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусу. При цьому замовники не проходили лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після здійснення оплати 550 гривень на «підставну» банківську картку.





Встановлено, що нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави та її співмешканець — 48-річний киянин. За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп’ютерну техніку.

Зловмисників підозрюють за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування призначено експертизи, а також вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зауважимо, що найчастіше подібними послугами користуються «заробітчани», які планують виїхати за кордон. Оскільки під час проходження контрою на кордоні митники країн Європи вимагають довідку про відсутність коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликає українців скаржитися в МОЗ та поліцію на лабораторії, які видають довідки про фіктивні результати ПЛР-тестування на коронавірус.