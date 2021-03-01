Нацполіція розформувала підрозділи контролю за обігом зброї. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n151108-nacpoliciya-rozformuvala-pidrozdily-kontrolu-za-obigom-zbroyi-video.html

Ракурс

В Україні викрили незаконну схему видачі дозволів на зброю та розформували дозвільну службу.

Правоохоронці виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про понад 2 тис. випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, — сказав він.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев’ятьох співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі, їх усіх звільнили.

1 березня Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Понад 2 тис. дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю — вилучено, — наголосив Клименко.

За його словами, наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками, які будуть належно виконувати роботу. Найближчим часом його обіцяють представити суспільству.