Акторка Джейн Фонда на «Золотому глобусі». Фото: NBC Handout via REUTERS

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Ракурс

Джейн Фонда, 83-річна американська актриса і громадська активістка, 1 березня отримала на церемонії нагородження «Золотий глобус» премію Сесиля Б. Де Мілля за видатні заслуги в кінематографі.

Фонда стала однією з яскравих гостей цьогорічної церемонії нагородження «Золотий глобус», і виявилася єдиною, кому в цьому році особисто вручили премію на сцені церемонії, яка відбувалася в Беверлі Хіллз. Решта володарів однієї з найважливіших статуеток у кінематографі приймали вітання в форматі відеоконференції. Про це повідомляє видання People.

На червону доріжку та сцену актриса вийшла в елегантному білому брючному костюмі з кремовим декором, який вона доповнила туфлями-човниками з гострим носом Sarah Flint і сережками-підвісками Pomellato. Виявилося, що вона одягнула костюм, який раніше вже носила.

Раніше Джейн Фонда присягнулася, що не купуватиме новий одяг. На минулому тиджні вона заявляла, що також не купить нове вбрання для такої важливої події, як вручення «Золотого глобуса» за видатні заслуги в кінематографі.

Ми витрачаємо дуже багато грошей, купуємо занадто багато речей, а потім позбавляємося від них. Ми намагаємося розвинути свою ідентичність, роблячи покупки, вірно? Ми повинні припинити це. Припиніть все це споживацтво, — заявляла акторка.

Нагадаємо, відома американська кінопремія «Золотий глобус» пройшла у віртуальному форматі одночасно у двох містах — Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Переможців обирали у 25 номінаціях. Серед номінантів на премію опинилися хіти тогорічного прокату — «Душа», «Борат 2» та популярний серіал «Ферзевий гамбіт».