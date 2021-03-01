Актриса Джейн Фонда на «Золотом глобусе». Фото: NBC Handout via REUTERS

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Ракурс

Джейн Фонда, 83-летняя американская актриса и общественная активистка, 1 марта получила на церемонии награждения «Золотой глобус» премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Фонда стала одной из ярких гостей нынешней церемонии награждения «Золотой глобус», и оказалась единственной, кому в этом году лично вручили премию на сцене церемонии, которая проходила в Беверли Хиллз. Остальные обладатели одной из важнейших статуэток в кинематографе принимали поздравления в формате видеоконференции. Об этом сообщает издание People.

На красную дорожку и сцену актриса вышла в элегантном белом брючном костюме с кремовым декором, который она дополнила туфлями-лодочками с острым носом Sarah Flint и серьгами-подвесками Pomellato. Оказалось, что она надела костюм, который раньше уже носила.

Ранее Джейн Фонда поклялась, что не будет покупать новую одежду. На прошлой неделе она заявляла, что также не купит новое платье для такого важного события, как вручение «Золотого глобуса» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Мы тратим очень много денег, покупаем слишком много вещей, а потом избавляемся от них. Мы пытаемся развить свою личность, делая покупки, верно? Мы должны прекратить это. Прекратите все это потребительство, — заявляла актриса.

Напомним, известная американская кинопремия «Золотой глобус» прошла в виртуальном формате одновременно в двух городах — Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Победителей выбирали в 25 номинациях. Среди номинантов на премию оказались хиты прошлогоднего проката — «Душа», «Борат 2» и популярный сериал «Ферзевом гамбит».