Нацполиция расформировала подразделения контроля за оборотом оружия. Фото: Ютуб

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В Украине разоблачили незаконную схему выдачи разрешений на оружие и расформировали разрешительную службу.



Правоохранители обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о больше 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, — сказал он.

На сегодня внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме, их всех уволили.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на законность получения разрешения. Больше 2 тыс. разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие — изъято, — подчеркнул Клименко.

По его словам, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять работу. В ближайшее время его обещают представить обществу.