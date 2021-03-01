Саркозі дали три роки тюрми за торгівлю впливом

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Екс-президента Франції Ніколя Саркозі французький суд визнав винним в корупції.

У цій справі Саркозі загрожувало до 10 років в’язниці і мільйонний штраф. Сам він заперечує звинувачення і вважає їх переслідуваннями з боку політичних опонентів.

Суд Парижа засудив Саркозі до трьох років ув’язнення, два з яких умовно, повідомляє телеканал BFMTV.

Феміда розпочала розгляд справи 23 листопада 2020 року. У жовтні політику пред’явили звинувачення в участі у злочинному співтоваристві у справі про фінансування його президентської кампанії в 2007 році Лівією.

Розслідування почалося в 2012 році, після того як французьке видання Mediapart опублікувало документи про передачу владою Лівії 50 млн євро на потреби президентської кампанії Саркозі.

Саркозі став першим президентом Франції, який після закінчення повноважень, опинився під судом.

Його попередник Жак Ширак був визнаний винним у влаштуванні друзів на фіктивні посади під час каденції в мерії Парижа. Ширак, при якому Саркозі піднявся на французький політичний олімп, у судовому процесі 2011 року не брав участь через хворобу. Він був засуджений заочно і отримав два роки умовно.

Слідчі спочатку зацікавилися фінансуванням обох передвиборних кампаній Саркозі — 2007 і 2012 років. Вони підозрювали, що Саркозі витратив більше, ніж треба і приймав незаконні пожертвування від співвласниця L’Oreal мільярдерки Ліліан Бетанкур і нібито навіть від лівійського лідера Каддафі.

Звинувачення в отриманні мільйонів готівки євро від Каддафі нещодавно відкликав їх заявник, а справа про десятки тисяч євро від Бетанкур розвалилося в суді.

Однак проти Саркозі висунули інші звинувачення — у корупції і використанні службового становища. На думку слідчих, він намагався вплинути на хід розслідування справи про пожертвування Бетанкур і нібито запропонував судді Жільберу Азіберу підвищення в обмін на інформацію про хід розслідування.

Звинувачення будується на записах телефонних розмов Саркозі і його адвоката, який опинився на лаві підсудних разом з екс-президентом.

Суди на цьому не закінчаться, оскільки у березні розглянуть іншу справу. Саркозі і його 13 соратникам доведеться пояснювати законність фінансування виборчої кампанії 2012 року.