COVID-паспорта в ЕС введут до лета. Фото: tourprom.ru

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COVID-паспорта в Европейском Союзе хотят ввести до лета 2021 года.

Такие цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса позволят людям путешествовать по Европе, несмотря на эпидемию коронавируса.

Комиссии ЕС потребуется около трех месяцев, чтобы создать техническую основу для таких документов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров стран-участниц Евросоюза, сообщает Reuters.

По информации Sky News, Греция, где туризм составляет 25% ВВП, стала лидером призывов к внедрению сертификата вакцинации на всей территории ЕС, чтобы гарантировать, что она может извлечь выгоду из летнего туризма. Идею с COVID-паспортами также поддерживают Испания, Австрия и Болгария. При этом австрийские власти заявили, что будут внедрять свой собственный сертификат, если Евросоюз не сможет ни о чем договориться до весны.

При этом некоторые страны, а именно Франция и Бельгия, не в восторге от таких паспортов. Власти этих стран обеспокоены тем, что сертификаты вакцинации дискриминируют тех, кто не был иммунизирован.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что необходимо найти баланс и все еще этические вопросы, которые необходимо решить. Президент Румынии Клаус Йоханниса также уверен, что сертификаты вакцинации разделят европейцев.

Также стало известно, что лидеры Евросоюза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки в связи с эпидемией коронавируса, поскольку эпидемическая ситуация остается сложной, а новые штаммы вируса создают дополнительные вызовы. Кроме того, было договорено ускорить доставку вакцины.

В настоящее время все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации и принимая во внимание особенность положения приграничных общин, — цитирует заявление после видеосамита Европейского совета издания «Европейская правда».

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что граждане, которые получат прививки, будут получать отметку в «паспортах» о вакцинации. В так называемом COVID-паспорте будет вся информация о вакцинации и тестах на коронавирус.